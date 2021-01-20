اللجنة الأولمبية تهنئ منتخب اليد بالفوز على روسيا في المونديال

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد بعد الفوز الذي تحقق اليوم على المنتخب الروسي في الجولة الأولى للدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليد المقام في مصر حاليا.





واكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن منتخب كرة اليد قدم أداءا قويا في مباراة اليوم وظهر على اللاعبين الإصرار والعزيمة لتحقيق الفوز الذي تحقق بعد مجهود وأداء مشرف.





ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التهنئة للاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر على هذا المجهود واستمرار الأداء المشرف وتحقيق النتائج الايجابية والانتصارات وتحقيق طموحات الجماهير المصرية التي تنتظر انجاز كبير من المنتخب الأول لكرة اليد.



