اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينتي الخارجة والفرافرة، مشيرا إلى أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة فى إطار الرؤية المستقبلية لمدن المحافظة ، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الإشتراطات البنائية التي تساهم في إستخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.





وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره لتعاون وزارتي الدفاع والإسكان وهيئة التخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة علي الجهد المبذول في الإسراع بإعتماد المخطط. كما أشار إلى أنه يجري حاليًا تجهيز خريطة المخطط الإستراتيجي العام لمدينة موط تمهيداَ لإعتمادها.

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وكان المحافظ أعلن أيضا عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعتماد المخطط الإستراتيجي العام لعدد 22 قرية بمركزي الخارجة وباريس، بناء على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة علي قيد الإرتفاع المسموح به. مؤكدا أن القرار يسهم في تنظيم أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة.





أكد المحافظ أن القرار يشمل 10 قري بمركز باريس هي "المكس القبلي - الأربعين الأولي والثانية - بغداد - القصر القبلي - بدران - عين الضبع - الفاخورة - الطرفاية الشرقية والغربية)، و12 قرية بمركز الخارجة هي" بولاق - بورسعيد - قصر زيان - جناح 1و3و7 - الشركة 55 - القطارة - المنيرة - الشركة 8 - الشركة 17 - ناصر الثورة).





من ناحية اخرى تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، زراعات القمح والنخيل والزيتون والموالح والصوب الزراعية بالكيلو 10، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة وتحديد أهم الاحتياجات للفترة المقبلة وتحديد الأولويات.





ووجه رئيس الجامعة بوضع خطة تطوير شاملة للمزراع للاستفادة من المساحات المخصصة للزراعات الحقلية ووفق جدول زمنى محدد ، والتعرف على أهم الموارد الذاتية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك المساحات ، ونقطة المياة باستخدام اساليب الرى الحديثة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام برى وتسميد النخيل خلال هذه الفترة، إضافة إلى المرور اليومى على شبكات الرى الحديثة لاجراء أعمال الصيانة الدورية واليومية لها.