"مستقبل وطن" بورسعيد يزف بشرى للعاملين بمصنع المصرية الإسبانية للأسمنت

زف حزب مستقبل وطن – أمانة بورسعيد ، بشرى سارة للعاملين بمصنع المصرية الأسبانية للأسمنت، بعد تلقيه ردا من مديرية القوي العاملة بالمحافظة، يفيد بأنه لم يتم الإستغناء عن أي من العاملين بالمصنع منذ توقف العمل حتي الآن مع سداد كافة المستحقات الخاصة بهم.





وأكدت "القوي العاملة" في خطابها ، أن عدد الشكاوي المقدمة من العاملين بلغ 117 شكوي، وتم اتخاذ كافة الاجراءات العمالية لتحويلها إلى القضاء، كما يتم صرف رواتب العاملين شهريا عن طريق المكتب المختص، وشددت علي أنه لم يتم الإستغناء عن أي عامل خلال فترة توقف الشركة وحتي تاريخه ، وفي حالة الإستغناء عن أي عامل سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .





وأوضح الخطاب ، أن الشركة توقفت عن الإنتاج منذ أول يناير 2020 لظروف اقتصادية مرت بها الشركة، واستمر التوقف نظرا للظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، ولكن العمل مازال مستمرًا بين الشركة وكافة العاملين.









وأضافت مديرية القوي العاملة ببورسعيد، أنه لم يتم الإستغناء عن أي عامل، ومن خلال المتابعة لصرف المرتبات تبين تأخر الشركة عن سداد المرتبات إلا أنها تقوم بالسداد بعد بضعة أيام من الموعد المحدد ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك .





كان وفد من عمال مصنع الأسبانية المصرية للأسمنت، عقد اجتماعًا مع النائب عادل اللمعي، الأمين العام للحزب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المحاسب حسن عمار، عضو مجلس النواب "الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد"، حيث تم بعدها عرض مطالبهم علي وزير القوي العاملة خلال زيارته للمحافظة.





وتقدم وفد ممثل عن عمال المصنع، بالشكر لحزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية علي مجهوداتهم التي بذلوها لعودة صرف مستحقاتهم وتيسير استخراج ما يثبت تأميناتهم من قبل مكتب التأمينات.