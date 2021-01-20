بايدن يتوجه إلى البيت الأبيض لممارسة مهامه

توجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، إلى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عقب زيارتهما لمقبرة أرلينجتون، لوضع اكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، بعد انتهاء مراسم التنصيب في الكونجرس الأمريكي.
ورافق بايدن وهاريس رؤساء الولايات المتحدة السابقين إلى المقبرة كما جرت العادة كل 4 أعوام، وفقًا لما أوردته قناة "سي.بي.إس" الأمريكية.
وكان بايدن نشر أول تغريدة عبر حسابه الرئاسي الجديد، على موقع تويتر عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الكونجرس، وقال فيها: "لا يوجد وقت نضيعه لمعالجة الأزمات التي نواجهها".