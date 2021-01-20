بايدن يتوجه إلى البيت الأبيض لممارسة مهامه

ورافق بايدن وهاريس رؤساء الولايات المتحدة السابقين إلى المقبرة كما جرت العادة كل 4 أعوام، وفقًا لما أوردته قناة "سي.بي.إس" الأمريكية.





وكان بايدن نشر أول تغريدة عبر حسابه الرئاسي الجديد، على موقع تويتر عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الكونجرس، وقال فيها: "لا يوجد وقت نضيعه لمعالجة الأزمات التي نواجهها".