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أحمد موسى: أول اعتصام ضد الإخوان كان من الفنانين والمثقفين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:28 م
أحمد موسي
أحمد موسي
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد أعضاء مجلس النواب أخطأ فى القوى الناعمة " الفن المصري" ولكن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اعتذر اليوم وكذلك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أول اعتصام ضد الإخوان كان من الفنانين و المثقفين، وذلك ضد وزير الثقافة الإخوانى فى هذا التوقيت.  

ولفت أحمد موسى، إلى أن الفنانين و المثقفين كان لهم موقف واضح فى عهد الإخوان.

وأشار أحمد موسى، إلى أن النائب يجب أن يعلم ما قام به الفنانين، وعلى النائب أن ما له وما عليه، ولا يوجه اتهامات لـ أحد.

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