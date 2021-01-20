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اقتصاد

15.3 مليون جنيه حصيلة مزادات إدارة المهمل والبيوع بجمارك دمياط في ديسمبر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:13 م
صدى البلد
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محمد يحيى
نجحت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بجمارك دمياط برئاسة نبيل بدر خلال شهر ديسمبر 2020 ببيع عدد 41 لوطا عن طريق الهيئة العامة للمبيعات الحكومية لأصناف اثاث ورولات لدائن  وحاويات فارغة وخلافه بمبلغ 13 مليونا و112 ألفا و 774 جنيها.

وقامت الادارة ببيع عدد 7 لوط بالبيع المباشر لأصناف كمون وموز وخلافه بمبلغ  2 مليون 209 آلاف و 490 جنيها خلال نفس الشهر.

ووصل إجمالى اللوطات المباعة بجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر الماضي عدد 48 لوطا بمبلغ إجمالى قدره 15 مليونا و322 ألفا و264 جنيها.

على جانب آخر وخلال جلسة المزاد العلنى المحدودة للبيع المباشر التى أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021 بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية ، تم  بيع عدد 2 لوط عبارة عن تفاح بوزن 24.783 طن وبرميل زيت تزييت بوزن 220 كيلوجراما بمبلغ 237 ألفا و859 جنيها.
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