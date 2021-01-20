إزالة فورية لثلاثة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز طامية بالفيوم

برئاسة المهندس ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية ومحمد فتحي أمام نائب رئيس مجلس مدينة طامية والمهندس ناجي إبراهيم رئيس وحدة منشأة الجمال وثابت مسعود رئيس وحدة قصر رشوان.

تمت إزالة عدد حالتين تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ١٥٠م بناحية عزبة نجيب الشرقي بمنشاة الجمال عبارة عن قواعد خرسانية وحالتين بزمام قرية قصر رشوان على مساحة ١٣٠م عبارة عن أسوار ومنازل بالطوب الأبيض ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانب آخر : شن مجلس مدينة طامية برئاسه المهندس ياسر جمعة رئيس المدينة و محمد فتحي أمام نائب رئيس مجلس مدينة طامية ، حملة مكبرة لغلق الأسواق اليومية بقرى المركز طبقا لقرار محافظ الفيوم لمنع إقامة الأسواق كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.





كانت غرفة عمليات مجلس مدينة طامية قد تلقت بلاغًا بتجمع عدد من بائعى الخضار بالشوارع الرئيسية التابعة للوحدة المحلية لقرية الروضة.





انتقلت قوة من مجلس المدينة وقوات الأمن بقسم شرطة طامية والنقيب حمدي عوض رئيس قسم شرطة المرافق بمركز طامية وتم فض سوق الخضار ، وصرف البائعين وتحذيرهم من إقامة السوق خلال الفترة المقبلة ومخالفتهم الإجراءات الاحترازية.





كما تم المرور على المحال التجارية والكافيهات لمتابعة ارتداء الكمامات الواقية واستخدام الأكواب الورقية.





يأتى ذلك تطبيقًا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمنع للتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة للورش والمحال والمقاهى والأسواق.