بعد رحيل ترامب| خبير يكشف شكل العلاقات الأمريكية مع الصين وروسيا.. والموقف من الاتفاق النووي

أكد جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن الملف الروسي– الصيني، سيكون من أهم الملفات على طاولة جو بايدن، الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ، موضحا أن الفترات المقبلة شهدت اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى موسكو ، إضافةً إلى التعاون الفعال مع بكين.





وأنهى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فترته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الخامس والأربعين، وذلك بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن.





ولم يكن حكم ترامب مثل سابقيه، بل اتخذ خلال أربع سنوات قرارات أضرت بالولايات المتحدة داخليا وخارجيا، ليصبح أول رئيس في تاريخها يحاكم من قبل الكونجرس مرتين من أجل عزله.





وقال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في حديثه لقناة "الغد"، أنه من المفترض أن تشهد الفترات المقبلة خاصة بعد فترة دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية تقريب وجهات النظر من قبل الاتحاد الأوروبي بين الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو كذلك الصين، مشيرا إلى أن روسيا تتواجد بقوة في أكثر من ملف بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية منها الملف الليبي والملف السوري وكذلك العراق ومناطق أخرى وهناك تقارب كبير بينها وبين دول الاتحاد منها ألمانيا وفرنسا.





وأشار مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إلى أن الاتحاد الأوروبي اتجه أيضا إلى بكين والتقارب معا وتوطيد العلاقات وزيارات مختلفة منها برلين وزيادات حجم الشراكات والتعاون بينهما وهو ما أغضب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وأضح جاسم، أن الاتحاد الأوروبي يعمل ويسعى لربط الاقتصاد مع موسكو وهو ما كان يثير حفيظة ترامب، منوها إلى أن الاتحاد الأوروبي يطمح في عودة العلاقات القوية بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية.



