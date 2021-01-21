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تعليم

جامعة عين شمس تواصل فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي

الخميس 21/يناير/2021 - 01:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية، وتستمر فترة التقدم حتى 31 / 1/ 2021.

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ويمكن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين فى التقدم بأبحاثهم من خلال الرابط التالى : 


وفي سياق اخر انطلقت  فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها جامعة عين شمس، ممثلة في كلية الآداب  بعنوان: " اللغة العربية وآدابها " بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور مصطفىى مرتضى عميد كلية الآداب ، وتنفيذ الدكتور  رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


وتتناول المحاضرات على مدار 4 أيام عدد من الموضوعات منها: اللغة العربية وقواعد النحو العربي وأسس البلاغة العربية ومستحدثاتها وكذلك الأخطاء اللغوية الشائعة في القراءة والكتابة.

وأكد د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية على أن إقامة هذه الدورة يأتي في إطار تفعيل إحدى بنود البروتوكول المبرم يوم الأربعاء 13 يناير 2021 بين جامعة عين شمس ووزارة الأوقاف في إطار الدور الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال عقد البروتوكولات والعمل على تنفيذها، تحقيقًا للتعاون العلمي والثقافي بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة من أجل رفعة الوطن والنهوض به .

فيما أكد الدكتورمحمود الفخراني مساعد وزيرالأوقاف على سعادته بحفاوة الاستقبال والاستضافة من جانب مسئولي كلية الآداب حيث عكفوا على تقديم جميع التسهيلات وأعدوا ترتيبا محكما لفعاليات الدورة، وأكد على أهمية هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة الأئمة والواعظات إيمانًا بما يؤدونه من رسالة سامية، حيث أن اللغة العربية هي أداة التواصل بين الإمام والمأمومين وأن لسان الأمة وهم الدعاة والأئمة والواعظات لابد أن يتميزوا بسلامة اللغة واستقامة الفكر فهم" كالنحلة تأخذ من كل ثمرة ثم تؤتى عسلها" لذا لم يجدوا أعظم من كلية الآداب جامعة عين شمس ليستقوا منها هذا العلم . 
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