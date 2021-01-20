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فن

من مسلسلهم الجديد.. شاهد هشام جمال وليلى زاهر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:08 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان هشام جمال، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام". 

وظهر في الصورة برفقة الفنانة ليلى أحمد زاهر من مسلسلهم الجديد.

وعلّق قائلًا: "يوسف ولذيذ وسارة يا ترى مين اللي ناقصه؟ اكتبوا اسمها واعملولها منشن".

وكان الفنان والمنتج هشام جمال، أعلن تعافيه تمامًا من فيروس كورونا المستجد. 

وكتب هشام جمال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدًا عبر خاصية "الاستورى"، مُعلقًا "سلبي.. الحمد لله.. أخيرًا". 

وأضاف هشام جمال: ""في تجربة كورونا دي.. كان في ناس بتسأل عليا كل يوم كذا مرة، وناس سألت أول كام يوم لحد ماتطمنوا، وناس كانت بتسأل من وقت للتاني، وناس عملت الواجب مرة واحدة، وشكرًا ليهم كلهم أكيد".

وتابع هشام جمال "لكن يا مادي.. أنا فعلًا مش عارف أشكرك إزاي على تعبك إنت ونهى معايا، وأنا عيان وبجد مكسوف من كمية الطلبات اليومية، وكمية الأكل اللي نهى عملته واهتمامك وسؤالك وتحملك لمسئولية الشغل، وأنا مش موجود وإنك ساعدتني أعمل تقريبًا كل حاجة كإني موجود عادي".

وأوضح هشام جمال "وبالمناسبة شكرًا عمومًا على الـ 10 سنين اللي فاتوا على شطارتك وتربيتك واحترامك والتزامك وتطورك وحبك ليا وللشغل، وطبعًا على كمية الضحك اللي ضحكتها بسببك.
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