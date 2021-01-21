ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم





كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث ظاهرة فلكية جديدة نشهدها اليوم في سماء القاهرة ، حيث يمكن رؤيتها بالعين المجردة .





وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه الظاهرة عبارة عن اقتران القمر بكوكب المريخ .





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وأضاف ، أنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة المجردة وذلك بعد غروب الشمس مباشرة وحتى منتصف الليل .





وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح في تصريحات خاصة أن سماء القاهرة قد شهدت الخميس الماضي الموافق 14 من يناير الجاري اقتران القمر مع كوكب عطارد .





وأوضح أن المعهد يستقبل كافة الأسئلة الواردة من هواة الفلك والإجابة عليها ، مؤكدًا على ضرورة عدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة .