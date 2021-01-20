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سيارات

خبراء السيارات ينصحون بعدم تركيب أجهزة التدفئة في السيارة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:10 م
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
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أماني نوار
أكد نادي السيارات الألماني الشهير ADAC ، أن التجهيزات الإضافية التي يتم وضعها في السيارة مثل تدفئة المقعد ، أو تدفئة الزجاج الامامي في فصل الشتاء تؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بصورة كبيرة.

وفي نفس السياق أوضح الخبراء الالمان ، أنه وفقا للقاعدة العامة فإن كل 100 وات طاقة تستهلك نحو 0.1 كلم من البنزين .

وأضافوا أن من أكثر الأشياء أيضا هو تدفئة الزجاج الامامي حيث تبلغ  قدرتها 800 وات لكل لتر ،من البنزين بينما تدفئة المرايا الجانبية تستهلك طاقة 400 وات لكل 100 كلم من البنزين .

بينما تستهلك تدفئة المقود طاقة 50 وات في حين أن شاحن السيارة يستهلك ما يقرب من 10 وات لكل 0.01 لتر/ 100 كلم.

وأكد الخبراء أنه في حال استخدام وظائف التدفئة لكل من الزجاج الامامي والمقاعد والمرايا ،مع شاحن الهاتف كل ذلك يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 1 لتر/100 كلم تقريبا.

ونصح الخبراء تجنب هذا الاستهلاك الكبير من خلال قيام قائد السيارة بإيقاف عمل تجهيزات الراحة واجهزة التدفئة إلا في حالة الضرورة القصوى فقط وفي المناطق شديدة البرودة.
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