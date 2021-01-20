ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. محامي بهاء سلطان: الصور المنتشرة بين موكلي ونصر محروس لتنفيذ حكم محكمة..ماذا حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد الانفصال؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:


دنيا عبد العزيز باكية: النجاح مالوش طعم بدون أمي.. فيديو


بدت الفنانة دنيا عبد العزيز، حزينة وباكية وهي تتحدث عن والدتها الراحلة، في الندوة التي أقيمت لها في موقع "صدى البلد"، لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

4 أغانٍ للمنتج.. محامي بهاء سلطان: الصور المنتشرة بين موكلي ونصر محروس لتنفيذ حكم محكمة


قال محامي بهاء سلطان في تصريحات لـ صدى البلد إن الصور المنتشرة بين بهاء سلطان ونصر محروس، جاءت خلال تنفيذ حكم المحكمة، والخاص بقيام بموكله بغناء 4 أغان لـ المنتج نصر محروس، ولإنهاء تعاقده مع شركة "فري ميوزك" التي يملكها المنتج. 


قطعوا كل حبال الود.. ماذا حدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد الانفصال؟


تصدرت الفنانة دينا الشربيني محركات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ومازال الجمهور يبحث عن تفاصيل وكواليس علاقتها مع الهضبة عمرو دياب خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لها في برنامج بصراحة، الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف على قناة mbc1، والذي رصد منه الجمهور بعض النقاط التي تبرز ما يحدث بين النجمين.


لا تحسن في حالته.. فوزي إبراهيم يكشف لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية لـ الملحن حسن دنيا


كشف الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا.


بعد إنقاذ حياة حماها .. أول تصريح من هالة صدقي


نشرت الفنانة هالة صدقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تداول صورة لهما.. حقيقة ارتباط عمرو دياب وإيمى سالم

حقيقة أم أكذوبة.. صلح عمرو دياب ودينا الشربيني

طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني .. صورة تؤكد الخبر

بعد أزمته مع دينا الشربينى.. ماذا طلب عمرو دياب من جمهوره؟

الحمل والطلاق.. آخر أخبار عمرو دياب ودينا الشربيني

حفل زفاف .. هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص

ترشيحاتنا

وزير التعليم يوزع 500 فلاشة على النواب.. تفاصيل

حكم الزواج دون إشهار .. الإفتاء تحدد شروط الزواج الخمسة

ضاحي خلفان عن خطاب بايدن: يشير إلى مخاوف من انقسامات مستقبلية

بـ طرافة.. أمير توفيق يهنئ المدير الفني لمنتخب مصر لليد

محمد أبو جبل يثير غضب جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. شاهد

عودة المحذوفين.. طريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي ماتريكس.. قصة واحدة من أنجح السيارات في السوق المصري

لمرضى السكري.. 3 طرق للحفاظ على صحة القدم

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها