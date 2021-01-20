عبد المنعم سعيد: الصين تهدف إلى تعميق الخلافات الداخلية الأمريكية

قال عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن العقوبة التي أقرتها الصين على الولايات المتحدة، تعد واضحة المقصد، فالصين تهدف إلى تعميق الخلافات الداخلية الأمريكية، معقبا: بايدن الآن في مأزق..سواء وافق على قرار الصين أو لا فهو في مأزق.



وأضاف "سعيد" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قرار الصين يأتي في إطار إحراج بايدن أمام الشعب، معقبا: فوز بايدن يعد مكسبا للصين..كما أن الصين سوق هام للولايات المتحدة .



وتابع: الصين الآن أصبحت تحتكر العديد من الأمور داخل أمريكا، مشددا على أن بايدن يعتمد في حكمه على الوحدة، كما أنه مدرك أن استمرار الانقسام الأمريكي سيؤدي إلى إضعاف الولايات المتحدة داخليا وخارجيا.



وأشار إلى أن بايدن قدم حزما من القوانين الخاصة بكورونا والبنية الأساسية، وتلك الحزم لن يكون هناك اعتراض عليها، معقبا: سيكون هناك اعتراض على حزم الإنعاش الاقتصادي الذي يقدمها بايدن للشعب الأمريكي.



ولفت إلى أن ترامب أكثر رئيس أمريكي قام بالعفو عن الأمريكيين.