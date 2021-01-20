أبو العينين يقدم التحية لـ فناني مصر ومثقفيها

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخصوص الفن، بعد أن أخطأ أحد النواب فى القوى الناعمة "الفن المصري".





ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفنانين والمثقفين المصريين لما قدموه لمصر، مؤكدا أنهم القوى الناعمة التى قدمت لنا وستقدم الكثير والكثير من الأعمال التاريخية والخالدة.





وقال وكيل مجلس النواب: "لدينا تراث حضاري نتيجة عملهم، ومنهم من قدم أعمالا عالمية وحصدوا الجوائز أمثال الأديب العالمي نجيب محفوظ ولدينا كثيرون ممن حصدوا الجوائز العالمية وشرفوا ومثلوا مصر فى المحافل الدولية".





وأعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن تقدير مجلس النواب، لما قدمه فنانو ومثقفو مصر، وإنهم يمثلون التراث والحضارة.





وأضاف وكيل مجلس النواب، أن المجلس الموقر سيكون له دور فى دعم القوى الناعمة واستغلال الطاقات الإبداعية التى من الممكن أن تحقق الكثير لمصر فى الداخل والخارج.





وفي ختام كلمته، قال وكيل مجلس النواب: "أتقدم باسمي واسمكم بالاعتذار للعاملين فى المجال الثقافي والفنى، وسنضع رؤية لتحقيق الأهداف للوصول للأفضل".





جاء ذلك تعقيبا على الخطاب الوارد من أشرف زكي، نقيب الممثلين، الذي عبر فيه عن رفضه لما بدر من النائب رياض عبد الستار، بقوله: "مش معقول يسقط كل يوم شهيد ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادا".





وطالب أشرف زكي، في خطابه ببحث الخطاب واتخاذ ما يلزم فيما بدر من النائب من تجاوز في حق الفن والفنانين.





وقال الخطاب الوارد من نقابة الممثلين: "في الوقت الذي تحتفي به مصر بمجلس النواب ودورته البرلمانية الجديدة، وفي الوقت الذي نهنئ فيه أنفسنا بهذا المجلس العظيم الذي تتحدث فيه كل الدوائر عن دور كل القوى الناعمة في مواجهة القوى الهدامة ودعم الاقتصاد الوطني يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول "مش معقول يسقط كل يوم شهيد ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادا".





وأضاف أشرف زكي في خطابه: "يبدو أن النائب لا يقدر دور الفن في حياة الأمم، ولا يعلم أن أوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر"، مشيرا إلى أن المسرح منبع الفنون كان له دور في إعلاء القيم.





وتابع: "ربما لا يدرك النائب دور الفنون في المقاومة ورفع الروح المعنوية في فترات انتقالية خطيرة من تاريخ مصر الحديث مثل 1919 وسنوات الاستنزاف، وربما يخفى عليه أن شرارة 30 يونيو بدأت باعتصام الفنانين والمثقفين أمام وزارة الثقافة".





وأكمل: "ربما لا يعرف الدور الذي تقوم به الفنون في المرحلة الحالية ودعم الدولة للصناعات الثقافية وفقا لرؤية مصر 2030".





وأكد أشرف زكي، أن ما ذكره النائب يعد إهانة للفن المصري وللفنانين المصريين عبر التاريخ ويمثل طمسا للدور الوطني الذين قام به رواد الإبداع الوطني.