بعد قرارات الحكومة.. برلماني: تجديد المزارع السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

ثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الإجراءات التي اتخذه مجلس الوزراء بشأن تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية يؤكد حرص الدولة على الحفاظ على الثروة السمكية، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك العديد من البحيرات والمزارع التي تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة القادمة نشهد طفرة في العديد من المجالات التي تسعى الدولة لتطويرها والحفاظ عليها كمجال الطاقة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية والسعى دواما على تطويرها.





يذكر أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات.





حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقًا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.



