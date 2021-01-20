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فن

بمناسبة عيد ميلادي.. أنغام تعبر عن إعجابها بأغنية «فاضي شوية» لحمزة نمرة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:25 م
صدى البلد
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يارا عمرو

أبدت الفنانة أنغام إعجابها بأغنية "فاضي شوية" للفنان حمزة نمرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة "تويتر".


وغردت أنغام عبر حسابها، قائلة: "بمناسبة عيد ميلادي ممكن حد يبلغ #حمزة_نمرة إني معجبه بأغنيته #فاضي_شوية وقولوا له #مبروك #أنغام".

 

وتفاعل معها عددًا من متابعيها برسائل المباركة من اجل عيد ميلادها.


وتحتفل الفنانة أنغام اليوم الموافق 19 يناير بعيد ميلادها الـ 49، وهي تحمل لقب "نجمة مصر الأولى"، حيث تعد واحدة من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وتتمتع بشعبية كبيرة في الخليج لإتقانها الغناء باللهجة الخليجية.

 

يذكر أن أنغام تزوجت 4 مرات، الزوج الأول هو مهندس الصوت مجدي عارف وأنجبت منه ابنها "عمر"، ثم تزوجت في 2004 من الموزع الكويتي فهد الشلبي وأنجبت منه طفلها الثاني عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع منه بعد زواج دام 3 سنوات.


وتزوجت سرا من الفنان أحمد عز في 2011 ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما، وفي فبراير عام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام عن زواجها من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.

 


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