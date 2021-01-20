منطقة حمراء وخضراء.. سمير فرج يكشف معلومات عن قوات تأمين حفل تنصيب بايدن

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن 25 ألف جندي أمريكي كانوا يؤمنون حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن. أمريكي





وأضاف سمير فرج، في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه كان هناك نوعان من التأمين لحفل التنصيب، ولأول مرة تكون هناك منطقة حمراء وخضراء في العاصمة واشنطن؛ من أجل تأمين حفل تنصيب باين، وكان هناك أمن عسكري على أعلى مستوى.





وتابع سمير فرج "حفل تنصيب بايدن ستتم كتابته في تاريخ أمريكا؛ لأنه تم في ظل جائحة كورونا، ووسط وجود تهديدات".





وأكد سمير فرج أن " بايدن سيبدأ في ممارسة مهمته من البيت الأبيض ولديه مشاكل كثيرة تركها له الرئيس السابق ترامب".





واختتم سمير فرج "بادين سيواجه مشكلة تأييد وسط أمريكا بأكملها لدونالد ترامب، والأمريكيين البيض أعطوا أصواتهم لـ ترامب ولكن السود أعطوا أصواتهم لجو بايدن، وبالتالي على بايدن التوصل إلى طريقة لكسب أصوات البيض في أمريكا".



