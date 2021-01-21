أحد سكان 6 أكتوبر: نعاني نقصا في الخدمات.. ورئيس المدينة يرد.. فيديو

قال الدكتور جمال محمد، أحد سكان مدينة 6 أكتوبر: "الحي الثاني في مدينة 6 أكتوبر يعاني من مشكلة نقص في الخدمات ومنها أن الطرق الداخلية للحي الثاني تحتاج إلى رصف بالإضافة إلى نظافة المنطقة بشكل عام".





وأضاف جمال محمد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "خلال الفترة الأخيرة حدث نوع من انواع البطء في تقديم الخدمات في الحي الثاني وهذا أصبح محل تساؤل للجميع خصوصا ان هناك بعض الأحياء الأخرى تقدم فيها الخدمة بشكل جيد جدا وعلى حساب أحياء أخرى".





ومن جانبه أوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ،: هناك خطة تطوير قام بوضعها الجهاز لرفع خدمات الأحياء السكنية والمناطق المختلفة وقمنا بعمل الاولويات لاننا لا يصح ان نعمل على تطوير الأحياء في وقت واحد . جانبهأوضح المهندس شريف الشربيني أكتوبرالأحياءالاولوياتلا يصحعلىالأحياء



