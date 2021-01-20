اهم التعديلات الدستورية المقرر تصديق بايدن عليها بعد توليه الحكم





قال إيهاب عباس المحلل السياسى إن الأمور داخل الولايات المتحدة الامريكية تختلف كثيرًا فكل رئيس اثناء ولايته يصدر ما يريد من قرارات ،خاصةً القرارات التنفيذية مما يؤدى فى بعض الاحيان الرجوع إلى الخلف.





وتوقع "عباس" خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج ورقة وقلم المذاع على فضائية “Ten”أن الكونجرس الأمريكي فى الفترة القادمة سيسعى إلى تعديلات دستورية تحد من قدرات الرئيس على التصرف فى بعض الملفات بشكل انفرادي حتى لا تقع البلاد مرة اخرى فى مثل ما وقعت فيه خلال فترة حكم دونالد ترامب.





ولفت "عباس " إلى ما قاله الرئيس "جو بايدن "اليوم فى خطاب تنصيبه "بأن الولايات المتحدة الأمريكية تم اختبارها وانها ستتقدم الفترة القادمة يقصد به معالجة شاملة ومن ضمن هذه المعالجات تعديلات دستورية .



