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برلمان

فلاشة وبشرى لطلاب الثانوية.. تفاصيل يوم ساخن لوزير التعليم داخل مجلس النواب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:02 م
وزير التعليم د. طارق
وزير التعليم د. طارق شوقي
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عبد الرحمن سرحان
انتهى بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى د. طارق شوقي، أمام مجلس النواب، بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، لإعداد تقرير بشأنه، ومدى تنفيذ الوزارة لخطة "مصر تنطلق"، والتي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حديث وزير التعليم أمام النواب كشف بالتفصيل عن العديد من الأمور، أبرزها نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، والذي كشف فيه عن إلغاء الأسئلة المقالية، كما رد على عدد من تساؤلات أعضاء المجلس بشأن رواتب المعلمين، حيث تحتسب المكافآت على أساسي 2014، فيما تحتسب الخصومات على أساسي 2019.

ووزع د. طارق شوقي على النواب 500 فلاشة لشرح وتصور ما ستقوم به وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن إنشاء حساب لكل نائب على بنك المعرفة، حيث صرح: "إحنا عملنا لكل نائب حساب ببنك المعرفة وسيكون هناك 700 حساب على بنك المعرفة".

وأوضح أنه من خلال هذا الحساب من الممكن لأي نائب أن يدخل علي بنك المعرفة ويعرف كل نائب بنفسه المحتوي الخاص ببنك المعرفة والتعرف  علي كل ما جري خلال الفترة الماضية وعلي كل ما قامت به الوزارة من مجهودات في تغيير المناهج وغيرها.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل الجلسة الساخنة لوزير التعليم داخل أروقة مجلس النواب..

الثانوية العامة
أكد وزير التعليم أن نظام امتحانات الثانوية العامة سيتم بشكل إلكتروني بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشري، كما سيتم حذف الأسئلة المقالية.

وأشار طارق شوقي إلى أنه وفقًا للنظام الجديد للثانوية العامة، فإن الغش والتسريب سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام.

مرتبات المعلمين
رد على تساؤلات النواب بشأن احتساب مكافآت المعلمين على أساسي عام 2014 والخصومات على أساسي عام 2019، قائلًا: أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021 في يد وزارة المالية.

التعليم الفني
وتحدث عن تطوير التعليم الفني، حيث أكد: "سنهدم معبد التعليم الفني ونقدم تعليمًا جديدًا"، مشيرًا إلى أن هناك دراسة حاليًا لمسألة التخصصات في التعليم الفني وإعادة النظر فيها، وأكد أن طلاب التعليم الفني الذين سيتخرجوا  شهر يونيو المقبل سيبدأ الواحد منهم بمرتب 5 آلاف جنيه شهريًا.

فلاشة وحساب ببنك المعرفة
ووزع وزير التعليم على نواب البرلمان 500 فلاشة، لتوضيح حجم الإنجازات والموقف التنفيذي لخطة الوزارة، إضافة إلى الخطط المستقبلية، كما قامت الوزارة بعمل حساب ببنك المعرفة لكل نائب.

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