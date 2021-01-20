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أخبار البلد

الحجر الزراعى يكشف تفاصيل أزمة تصدير الموالح للصين وكيفية حسم المفاوضات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:10 م
الدكتور أحمد العطار
الدكتور أحمد العطار
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شيماء مجدي

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، أن مصر نصدر الموالح للصين منذ 2006 ، ولكن اختلفت اشتراطات الصين لاستيراد الموالح هذا الموسم بسبب جائحة كورونا، موضحا أنهم يرسلون للجانب الصينى قائمة بالمحطات التى تصدر الموالح ، مع تطبيق الاشتراطات.


وكشف " العطار" خلال حوار لــ "صدى البلد " ، عن سبب توقف شحنة الموالح المصرية هذا العام للجانب الصينى ، قائلا :" فوجئنا أنهم غيروا الاشتراطات ، وبالتالى وقفوا الشحنات فى الصين ، ورفضوا دخولها حتى يتم التأكد من تطبيق الاشتراطات".


وأوضح "رئيس الحجر الزراعى " أنه تم التواصل مع الجانب الصينى وتم التأكيد لهم أن ذلك يخالف الأعراف والاشتراطات الدولية ، ووجهنا لهم خطابا نصه :" كنتم قولتوا لنا من الأول على هذه الاشتراطات قبل بداية موسم التصدير ، لإن فيروس كورونا بقاله أكتر من سنة".


وقال إن الجانب الصينى أصر على موقفه مع تجديد الاشتراطات ، فالجانب الصينى يريد تطبيق هذه الاشتراطات ومن أهمها تصوير المزارع للتأكد من فحص المنتجات وتطبيق عليها كافة الاشتراطات ، لذا قمنا بالتواصل مع مكتب التنسيق التجارى المصري ببكين وأرسلنا لهم ردودا فنية على كل الاشتراطات وانتهت المفاوضات بأن يتم اختيار 3 مزارع فقط من القائمة المرسلة إلي الجانب الصينى وعمل فيديو كونفرانس منها للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات والاطمئنان حول اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.


وأضاف :"عملنا لمدة 5 أيام متواصلة للتأكد من تنفيذ كافة الاشتراطات لتجنب حدوث أى مشاكل ، والجانب الصينى شكرنا على المجهود الواضح فى الإشراف على المحطات ، وطلبوا بعض المعلومات الاضافية ،منوها إلي أنه بالنهاية تم التفاوض أن الشحنات تدخل الصين حتى يتم التأكد ، موضحا أنهم يتظرون الرد حول اعتماد القائمة الأخيرة المصدرة للموالح للجانب الصينى.

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