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رياضة

أزمة جديدة تضرب كرة اليد بنادي الزمالك.. خاص

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:49 م
يد الزمالك
يد الزمالك
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قسم الرياضة
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، وجود أزمة جديدة بفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن بعضا من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد، قرروا التقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد المصري لكرة اليد؛ بسبب عدم حصول الفريق على مستحقاته المتأخرة .

وأضاف المصدر أن الفريق أخذ أكثر من وعد بتوفير جزء من المستحقات المتأخرة ، من اللجنة الثلاثية التي تدير النادي ، ولكن دون تنفيذها.

وأكمل المصدر حديثه أن اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة من موسم 2020/2019، تصل لنسبة 50 في المائة من نسبة العقود، بالاضافه إلي عدم الحصول على مكافأة افريقيا، وكذلك السوبر الافريقي .

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين لم يصرفوا شهور (اكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020_ويناير 2021) ، وقد توقف مجلس إدارة النادي عن سداد المستحقات المالية سواء دفعة مقدمة العقد أو الدفعات الشهرية .

وشدد المصدر على أن اللاعبين تواصلوا مع زملائهم المنضمين للمنتخب الوطني المشارك بمونديال كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفه البلاد حاليا ، وتم الاتفاق علي تقديم الشكاوى، بعد محاولات كثيرة لمقابلة اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي أو المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، وباءت جميعا بالفشل، ورفضت السكرتارية دخولهم لمقابلة مسئولي النادي، وطلبت كتابة مذكرة ليتم عرضها علي المجلس؛ مما تسبب في حالة غضب واستياء شديدة بين لاعبي فريق كرة اليد.

وينوي اللاعبون، التقدم بالشكوى، صباح غد الخميس، لاتحاد كرة اليد لحفظ حقوقهم والتصعيد من أجل فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء.
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