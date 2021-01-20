النصر يحقق الفوز الرابع على التوالي .. مكاسب عديدة يحققها العالمي قبل الكلاسيكو

وأكسب الفوز لاعبي النصر ثقة وذلك قبل مواجهة الاتحاد في كلاسيكو الجولة الـ15 من الدوري السعودي، وحقق الفوز في 4 مباريات متتالية، وهو ما أعاد الثقة سريعًا إلى نجوم العالمي قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة.





وأرتفاع رصيد النصر في جدول الترتيب هو أحد أبرز مكاسب المباراة، خاصة وأن الفريق مُقبل على مواجهة الكلاسيكو في الجولة المقبلة.



