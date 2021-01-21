البرلمان يطالب التعليم العالي بإعلان معايير تعيين المعيدين وتطوير المناهج.. وخبراء: يساعد على توفير فرص عمل.. وعميد علوم حلوان: أقترح عمل مقابلات شخصية للمعيدين

عميد علوم حلوان: أقترح عمل مقابلات شخصية ضمن شروط تعيين "معيدين الكليات"

خبير تربوي: تطوير المناهج الدراسية يساعد على توفير فرص عمل





طالب أعضاء البرلمان وزير التعليم الدكتور خالد عبد الغفار بإعلان معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات والجامعات، حيث إن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين ، كما تمت المطالبة أيضا بتطوير الكتب الجامعية لمواكبة التطور و سوق العمل .





وفى هذا الإطار وقد صرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان أن الشرط الأول لتعيين معيدين الكليات انه يجب ان يكون الأول على دفعته ، وأشار إلى أنه يجب ان تتم إضافة معايير جديدة بجانب المعايير القديمة .





ونوه أبو الدهب إلى أنه من ضمن المعايير التي يجب إضافتها أن يتم عمل مقابلات شخصية للطلاب الأوائل لاختبار هل هم صالحين للتعيين كمعيدين و تدريب و التدريس للطلاب أم لا .





وأضاف أبو الدهب أنه بشأن تطوير المناهج فإن الجامعات تعمل باستمرار على تشكيل لجان لمراجعة مناهج الكليات و جعلها مواكبة لسوق العمل و التطور المحيط كل فترة ٥ سنوات .





وقال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن وزارة التعليم العالي تعمل دائمًا وأبدًا الي تطوير العملية التعليمية قائلًا "عند ظهور فيروس كورونا نجحت في تحويل التعليم التقليدي الي عن بعد دون معوقات " لذلك تلجأ الي تطوير المناهج والبنية التحتية للجامعات .





وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يتم الآن تطوير للمناهج الدراسية بما يُحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.





وأكد الدكتور تامر شوقي أن أغلب الجامعات المصرية انتهت من رفع المحاضرات بشكل كامل سواء بالشكل التقليدي أو عن بعد ويمكن للطلاب مراجعة المناهج خلال الفترة المقبلة والتركيز في مستقبله دون لفت النظر إلى أي شيء آخر والبعد الشائعات .





وأكد الدكتور تامر شوقي أن أغلب الجامعات المصرية انتهت من رفع المحاضرات بشكل كامل سواء بالشكل التقليدي أو عن بعد ويمكن للطلاب مراجعة المناهج خلال الفترة المقبلة والتركيز في مستقبله دون لفت النظر إلى أي شيء آخر والبعد الشائعات .





وأشار الخبير التربوي إلى أن فكرة الأبحاث للطلاب مثل العام الماضي مرفوضة تربويا وكانت غير عادلة ولكن كان حلا جيدا لتخطي هذه المرحلة موضحا أنه يوجد حلول أيضا لتخطي هذه المرحلة وهي الامتحانات الالكترونية ويمكن التقييم من خلالها منوها ان بعض الكليات تجري امتحاناتها الكترونيا ولكن بعد الكليات ذات الكثافة العددية تحتاج إلى بنية تحتية قوية .

تعمل على توفير بدائل في الوسائل والأساليب التعليمية لمواجهة أي معوقات تقف أمام سير المنظومة التعليمية خاصة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المفاجئ خلال العام الماضي.





وكان قد طالب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرًا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، ما يؤكد أن الاختيار يتم وفقًا لأهواء شخصية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي ، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها في العامين الماضيين.





وانتقد البياضي، عدم تحديد مواعيد مقابلات للمعيدين المتقدمين للعمل في الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها الفترة الأخيرة والإعلان عن استقبال طلبات العمل بها كمعيدين.



