محلل سياسي: تنصيب بايدن مر بسلام رغم التهديدات والمخاوف الأمنية ..فيديو

قالت هديل عويس، المحللة السياسية، إن مخاوف الأ منية كانت كثيرة أثناء حفل تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا، مشيرة إلى أن "ترامب لم يحضر مراسم تنصيب جو بايدن". منية كانت





وأضافت هديل عويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه هناك حالة الخوف لدى الأجهزة الأمنية في أمريكا بسبب التهديدات من الجماعات المتطرفة في أمريكا.





وتابعت هديل عويس "حفل تنصيب بادين مرت بسلام والشعب الأمريكي معتاد على عملية الانتقال السلمي وما حدث من اقتحام للكونجرس الأمريكي خروج عن القاعدة وهو أمر شاذ".





وأكدت هديا عويس " جو بايدن تعهد بمواجهة الإرهاب الداخلي وأمامه تحديات كثيرة منها كيفية التعامل مع جائحة كورونا، وملف السياسات الخارجية".





ومن جانبه، نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول تغريدة عبر حسابه الرئاسي الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الكونجرس، وقال بايدن اليوم، الأربعاء، في أول تغريدة له رئيسًا للولايات المتحدة، "لا يوجد وقت نضيعه لمعالجة الأزمات التي نواجهها".





وأكد "لهذا أتوجه إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح من أجل تقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.



