ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محلل سياسي: تنصيب بايدن مر بسلام رغم التهديدات والمخاوف الأمنية ..فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:23 م
بايدن
بايدن
Advertisements
هاني حسين
قالت هديل عويس، المحللة السياسية، إن مخاوف الأمنية كانت كثيرة أثناء حفل تنصيب بايدن  رئيسا لأمريكا، مشيرة إلى أن "ترامب لم يحضر مراسم تنصيب جو بايدن".

وأضافت هديل عويس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه هناك حالة الخوف لدى الأجهزة الأمنية في أمريكا بسبب التهديدات من الجماعات المتطرفة في أمريكا.

وتابعت هديل عويس "حفل تنصيب بادين مرت بسلام والشعب الأمريكي معتاد على عملية الانتقال السلمي وما حدث من اقتحام للكونجرس الأمريكي خروج عن القاعدة وهو أمر شاذ".

وأكدت هديا عويس "جو بايدن تعهد بمواجهة الإرهاب الداخلي وأمامه تحديات كثيرة منها كيفية التعامل مع جائحة كورونا، وملف السياسات  الخارجية".

ومن جانبه، نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول تغريدة عبر حسابه الرئاسي الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الكونجرس، وقال بايدن اليوم، الأربعاء، في أول تغريدة له رئيسًا للولايات المتحدة، "لا يوجد وقت نضيعه لمعالجة الأزمات التي نواجهها".

وأكد "لهذا أتوجه إلى المكتب البيضاوي للعمل بشكل صحيح من أجل تقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جو بايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الـ 46 لأمريكا.. شاهد لحظة أداء جو بايدن اليمين الدستورية.. فيديو

عقب حفل التنصيب.. نتنياهو يوجه رسالة إلى بايدن.. ويشكر ترامب لهذه الأسباب

لن أضيع الوقت.. أول تغريدة لـ بايدن من حسابه الرئاسي الجديد عقب التنصيب

تامر أمين: ترامب غاب عن حفل استثنائي لتنصيب بايدن ..فيديو

أمير قطر يغرد بالإنجليزية لتهنئة جو بايدن

ترشيحاتنا

بالأرقام.. الوطنية للإعلام ترد على بيان أسامة هيكل بشأن الديون المتراكمة

أحمد موسى يعتذر للجمهور على الهواء.. اعرف السبب

لم يعترف بنسب طفلته حتى الآن.. والدة رضيعة الدقهلية: ماتوقعتش يعمل في بنته كده

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. بايدن يتسلم الحقيبة النووية بعد حلفه اليمين الدستورية

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن طلب بيراميدز حكام أجانب للقاء الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

أفضل زيت لـ نمو اللحية