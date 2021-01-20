إبراهيم عيسى: الديمقراطية انتصرت في أمريكا بتنصيب بايدن وأنقذتها من الفوضى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشهد تنصيب الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن هو انتصار للديمقراطية على الديكتاتورية وعبادة الفرد الواحد والزعيم الأوحد ، قائلا: "النهاردة يوم جميل للديمقراطية، والديمقراطية انتصرت في العالم كله في مشهد اليوم بصرف النظر التوافق أو الاختلاف مع بايدن".





وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق على تنصيب بايدن ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هناك الكثيرين حول العالم لديهم رغبة إلى السعي لفكرة الديكتاتورية والاستبداد ويكرهون الديمقراطية، مؤكدا أن نقيد الديمقراطية هو الاستبداد سواء دينيا أو سياسياً.





وتابع: "الديمقراطية فيها عيوب وثغرات ومفيش نظام عارف يعبر عن الديمقراطية بشكل مثالي ولكن البديل عن الديمقراطية اسوأ منها بكثير، والمشهد شديد الأهمية في العالم كله لان امريكا تؤثر على العالم بسياساتها الجيدة والسلبية وتؤثر في العالم بقوة"، مشيرا إلى أن الديمقراطية اليوم تنقذ امريكا من الفوضى.