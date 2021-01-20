ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم عيسى: الديمقراطية انتصرت في أمريكا بتنصيب بايدن وأنقذتها من الفوضى

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:40 م
بايدن
بايدن
Advertisements
قسم التوك شو
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مشهد تنصيب الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن هو انتصار للديمقراطية على الديكتاتورية وعبادة الفرد الواحد والزعيم الأوحد، قائلا: "النهاردة يوم جميل للديمقراطية، والديمقراطية انتصرت في العالم كله في مشهد اليوم بصرف النظر التوافق أو الاختلاف مع بايدن".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق على تنصيب بايدن ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هناك الكثيرين حول العالم لديهم رغبة إلى السعي لفكرة الديكتاتورية والاستبداد ويكرهون الديمقراطية، مؤكدا أن نقيد الديمقراطية هو الاستبداد سواء دينيا أو سياسياً.

وتابع: "الديمقراطية فيها عيوب وثغرات ومفيش نظام عارف يعبر عن الديمقراطية بشكل مثالي ولكن البديل عن الديمقراطية اسوأ منها بكثير، والمشهد شديد الأهمية في العالم كله لان امريكا تؤثر على العالم بسياساتها الجيدة والسلبية وتؤثر في العالم بقوة"، مشيرا إلى أن الديمقراطية اليوم تنقذ امريكا من الفوضى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إبراهيم عيسى: اللايك غير حياتنا والموبايل جاسوس في جيوبنا ولص بعقولنا

انتصار للديمقراطية | شاهد تعليق إبراهيم عيسى على أحداث الكونجرس

إبراهيم عيسى: هكذا استقبل الأمريكان تدخل زعماء العالم في شئونهم الداخلية

إبراهيم عيسى: الديمقراطية الأمريكية انتصرت على ترامب والمؤسسات أوقفته عند حدوده

اقتحام الكونجرس.. بايدن يواجه تحدي إصلاح صورة الديمقراطية الأمريكية

ميليشيات مسلحة وأحداث عنف متوقعة.. أنظار العالم تتجه إلى أمريكا مع اقتراب تنصيب بايدن

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك| إعارة كريم بامبو لـ البنك الاهلي.. وأزمة جديدة داخل فريق اليد

أهالى أوسيم للمسئولين: ظلام دامس ورعب يسيطران على منطقة المقابر

أمير قطر يغرد بالإنجليزية لتهنئة جو بايدن

وزير التعليم يوزع 500 فلاشة على النواب.. تفاصيل

أحمد موسى يعتذر للجمهور على الهواء.. اعرف السبب

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها

ساعدت شكوكو فى ضرب هذا الممثل بالـ "قلم" 7 مرات.. تعرف على حكاية هذه السيارة.. صور

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم