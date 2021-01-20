إخلاء سبيل 7 متهمين.. وإلغاء التدابير الاحترازية لـ 12 متهما

قررت نيابة أمن الدولة العليا اخلاء سبيل 7 متهمين في القضية رقم 650 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا و5 متهمين في القضايا رقم 444 لسنة2018 و461 لسنة2019 و148 لسنة2017 و586 لسنة 2020 والغاء التدابير الاحترازية لـ 12 متهما في القضية 1413 لسنة 2019.





ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.