الحجر الزراعى يكشف أسباب انخفاض أسعار البطاطس.. فيديو

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إن انخفاض أسعار البطاطس حدث بسبب أزمة كورونا ، حيث تم زيادة الإنتاج سواء من العروة الصيفية أو الشتوية خلال هذا الموسم بسبب تناسب الأحوال الجوية مع زراعتها من ناحية ، وتوفير تقاوى جيدة من ناحية أخرى .





وأضاف " العطار" خلال حوار ل "صدى البلد " ، أن ومع بداية أزمة كورونا بدأ سحب محصول البطاطس يقل بسبب إغلاق المطاعم والفنادق ، وتوقف السياحة على العالم كله وليس مصر فقط ، وبالتالى تم إغلاق مصدرين لتوريد البطاطس والاعتماد فقط على الاستهلاك المنزلى فزاد المعروض وقلت الأسعار مما أدى إلي خسائر على المزارعين .





وأكد " رئيس الحجر الزراعى " أن البطاطس المصنعة تأثرت بجائحة فيروس كورونا ، نافيا قلة الكميات المصدرة من البطاطس هذا العام ، حيث لايوجد فرق فى كمية التصدير بين ٢٠١٩ ، و٢٠٢٠ .





ووجه نصائح للمزارعين بضرورة اتباع ارشادات وزارة الزراعة من حيث كميات المحاصيل المطلوبة ، وشراء المبيدات والتقاوى من أماكن معروفة .