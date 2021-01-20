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أخبار البلد

الحجر الزراعى يكشف أسباب انخفاض أسعار البطاطس.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:12 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إن انخفاض أسعار البطاطس حدث بسبب أزمة كورونا ، حيث تم زيادة الإنتاج سواء من العروة الصيفية أو الشتوية خلال هذا الموسم بسبب تناسب الأحوال الجوية مع زراعتها من ناحية ، وتوفير تقاوى جيدة من ناحية أخرى .


وأضاف " العطار" خلال حوار ل "صدى البلد " ، أن ومع بداية أزمة كورونا بدأ سحب محصول البطاطس يقل بسبب إغلاق المطاعم والفنادق ، وتوقف السياحة على العالم كله وليس مصر فقط ، وبالتالى تم إغلاق مصدرين لتوريد البطاطس والاعتماد فقط على الاستهلاك المنزلى فزاد المعروض وقلت الأسعار مما أدى إلي خسائر على المزارعين .

وأكد " رئيس الحجر الزراعى " أن البطاطس المصنعة تأثرت بجائحة فيروس كورونا ، نافيا قلة الكميات المصدرة من البطاطس  هذا العام ، حيث لايوجد فرق فى كمية التصدير بين ٢٠١٩ ، و٢٠٢٠ .


ووجه نصائح للمزارعين بضرورة اتباع ارشادات وزارة الزراعة من حيث كميات المحاصيل المطلوبة ، وشراء المبيدات والتقاوى من أماكن معروفة .

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