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فن

اليوم.. افتتاح عرض "محاكمة زيوس" على مسرح الهناجر

الخميس 21/يناير/2021 - 12:31 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

يستضيف مسرح مركز الهناجر للفنون، في السابعة مساء اليوم  الخميس، أولى ليالي العرض المسرحي "محاكمة زيوس"، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.


و"محاكمة زيوس" من إنتاج فرقة مركز الهناجر للفنون، الذي يشرف عليها الفنان محمد دسوقي، مدير عام المركز، التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي.


والعرض من تأليف سونيا بوماد، ديكور عمرو الأشرف، أزياء ريم شاهين، موسيقى حازم الكفراوي، أداء حركي مروة مصطفى، تصميم دعاية مصطفى عوض، فوتوغرافيا عادل صبري، تصميم إضاءة محمد عبدالمحسن، ماكياج لؤا رشدان، مكساج ومادة فيلمية محمد الكاشف، مساعدو الإخراج صافي، آيه، ربيع، مخرج منفذ حازم الكفراوي، الأداء الصوتي إهداء الفنانة القديرة سوسن بدر، تمثيل وإخراج عمرو قابيل.


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