أبرزها حج بيت الله.. رجل الأتوبيس يكشف عن أمنياته في 2021

قال عبد العظيم أبو يوسف ، الشهير برجل الأتوبيس، والذي ظهر في عدد كبير من الفيديوهات التي أضحكت ملايين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوبه الملفت للانتباه، إن كل مبتغاه في الحياة أن يحبه جميع الناس، ولا يكره احدًا في الأرض، حيث إن هذا من علامة حب الله للعبد.





وأضاف «عبد العظيم» صاحب الـ 69 عامًا في فيديو لـ «صدى البلد» أنه لا يهاب الموت ابدًا، وإنما يشعر عند دخوله أي مشرحة أو مروره على مقابر الموتي بانشراح صدر وراحة وشعور بأن يوم الموت يوم عيد، حيث إنه سيقابل فيه خالقه.





وأوضح رجل الأتوبيس أن من أبرز أمنياته في عام 2021 وقبل أن يلقي ربه هو حج بيت الله الحرام، وكذلك توفير كشك صغير له يبيع فيه السِّبَح الملونة والمصاحف والكتب والأذكار، يغنيه عن تعبه طوال اليوم في الشوارع لتوفير لقمة عيش حلال يعيل بها عائلته.





وتابع عبد العظيم أبو يوسف أنه حفظ القرآن منذ صغره في الكتّاب، لافتًا إلى أنه لا يحزن إلا على ساعة مرت من عمره دون ذكر الله، فلن ينفع وقتها مال ولا بنون ولا أهل.

واختتم رجل الأتوبيس أن يقينه بالله كبير، حيث سيجازيه على صبره في الحياة ومعاناته، مستشهدًا بقوله - تعالى-: «الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ»، (سورة الملك، الآية 2).



