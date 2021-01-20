ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الطيار: الفوز على روسيا سيكون نقطة انطلاق لأفضل مركز في المونديال

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:30 م
محمد عصام الطيار،
محمد عصام الطيار، حارس المنتخب الوطني
Advertisements
حسام الحارتي
قال محمد عصام الطيار، حارس المنتخب الوطني لكرة اليد عقب انتهاء مباراة الفراعنة أمام روسيا في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لليد التي تقام حاليا في مصر ان الفريق قدّم أحد أفضل مستوياته على الإطلاق منذ انطلاق فعاليات البطولة، وجميع لاعبي الفريق قدّموا مباراة كبيرة اليوم».

وتابع حارس المنتخب: «نجحنا في تخطي حالة الحزن الكبيرة التي أصابتنا عقب الخسارة من السويد، وأرى أننا خسرنا المواجهة بسبب سوء الحظ لا أكثر».

وأضاف: «الفوز على الاتحاد الروسي اليوم سوف يكون نقطة انطلاق محورية لنا للوصول إلى أبعد مدى في بطولة العالم، كما أن العديد من كباتن الفريق جلسوا مع باقي اللاعبين واخبروهم بضرورة تدارك الخسارة أمام السويد وهو ما حدث بالفعل وتم ترجمته على أرض الملعب».

وتابع «الطيار»: «أنا وكريم هنداوي، وعبدالرحمن حميد نكمل بعضنا البعض، ولا فارق بين لاعب وآخر بالفريق، كما أن مدرب حراس المرمى له دور كبير معنا، ونجح في تطوير أداء جميع الحراس بشكل رهيب، خاصة على الصعيد الذهني والعصبي، وعلاقتي الرائعة مع هنداوي سر نجاحي وتألقي».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد اليد يؤجل مباريات الموسم المعلق إلى ما بعد الانتهاء من مونديال مصر 2021

الطيار: مونديال 2021 فرصة لإثبات مكانة كرة اليد المصرية عالميا

ننشر القائمة الكاملة لمنتخب اليد قبل انطلاق المونديال

منتخب مصر يغلق صفحة اكتساح تشيلي بمونديال اليد ويبدأ الإعداد لمواجهة مقدونيا

مساء اليوم.. منتخب اليد يخوض تدريبه الرئيسي استعدادًا لمواجهة مقدونيا بالمونديال

رغم الخسارة .. محمد سند رجل مباراة مصر والسويد في مونديال اليد

ترشيحاتنا

لاعب الهلال السعودى يهدي زميله جوميز ماء زمزم.. شاهد رد فعله

طريقة عمل سلطة البنجر زى المطاعم

أزمة جديدة تضرب كرة اليد بنادي الزمالك.. خاص

وزير التعليم يوزع 500 فلاشة على النواب.. تفاصيل

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

أحمد موسى يوجه رسالة لـ الأحزاب المعارضة ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات الحمل وأعراضه غير التقليدية.. تعرف عليها

ساعدت شكوكو فى ضرب هذا الممثل بالـ "قلم" 7 مرات.. تعرف على حكاية هذه السيارة.. صور

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم