مدرب منتخب مصر لليد: لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة

علّق مجدي أبو المجد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، على فوز منتخب مصر على منتخب الاتحاد الروسي في مونديال اليد اليوم.





وقال مجدي أبو المجد في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، إنه كان لدينا مشكلة في فترة الاعداد الدولي وخضنا مباراتين فقط في مباريات الاعداد الدولي.





وأضاف مجدي أبو المجد:" لدينا ثبات في الشكل الدفاعي لمنتخب مصر، ونعمل على الحفاظ على التركيز الخاص بنا في كل المباريات وبعد الخسارة من مباريات السويد تم تدارك السلبيات ".





وتابع مجدي أبو المجد: " المباراة المقبلة مع منتخب بيلاروسيا وتعتبر مباراة مهمة وتعتبر مباراة كأس والمباريات المتبقية في الدور الرئيسي مباريات صعبة، ولا بديل لدينا عن الفوز في المباريات المقبلة ".





وحقق المنتخب المصري فوزًا هامًا على الاتحاد الروسي بنتيجة 28-23 في المباراة المقامة بينهما على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في افتتاحيات مباراة الدوري الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر حتى 31 يناير.