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توك شو

مأمون فندي: اتهام ترمب بالخيانة تعبير دستوري وعودته للحياة السياسية صعبة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:52 م
ترامب
ترامب
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قسم التوك شو
أكد الدكتور مأمون فندي، مدير معهد لندن للدراسات الاستراتيجية، أن اتهام الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالخيانة من قبل كبار المسئولين الامريكيين هو تعبير دستوري والمسألة قانونية، موضحا أن المقصود بمصطلح الخيانة الذي اطلقوا على ترامب مرارا خلال الفترة الاخيرة هو خيانة القسم الدستوري وليس معنى الخيانة بمفهومه الشامل.

وأشار الدكتور مأمون فندي، في لقاء عبر برنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن مستقبل ترامب السياسي أصبح محدود وفرصة عودته للحياة السياسية صعبة، قائلا: "ترامب أطلق رصاصة على جيبه بما حدث يوم اقتحام الكابيتول وامبراطوريته في خطر والاذى الكبير له سيكون اقتصاديا".

وأوضح الدكتور مأمون فندي، أن مركزية سياسات جو بايدن في الشرق الاوسط ستتمحور حول الملف الايراني وعلى صناع القرار في المنطقة أن يسمعوا جيدا ما قاله بايدن، مؤكدا عدم ايجادتنا في التعامل مع الادارة الامريكية في حين يوجد منافسين اقليمين أكثر احترافا في اللعب مع الادارة الامريكية.
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