رئيس الحجر الزراعي: صادرات مصر من المحاصيل الزراعية لم تتأثر خلال جائحة كورونا .. فيديو

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى ، إننا ليس لدينا أنواع كثيرة من التمور يمكن تصديرها ، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة 1.5مليون نخلة لإنتاج تمور من الأصناف الجديدة المطلوب تصديرها ، كما يتم استيراد التقاوى الخاصة بالزراعة والشتلات من الخارج .





ونفى " العطار" خلال حوار لـ "صدى البلد " ، تأثر تصدير أى محصول بسبب جائحة كورونا ، منوها إلي أن تصدير الفراولة لم يتأثر بل زاد عن العام الماضي بشكل بسيط .





وأوضح "رئيس الحجر الزراعى أن العملية التصديرية متكاملة تجمع بين عدة أطراف ، بداية من المزارع وحتى الرقابة على الصادرات من خلال الحجر الزراعى ، فالمزارع لم يتوقف عن الزراعة رغم جائحة كورونا واستمر عمله بنفس الكفاءة ، وكذلك الحجر الزراعى ظل يعمل حتى يستمر التصدير أثناء أزمة كورونا ، فبدون الحجر الزراعى لن يتم التصدير ، حيث تحصل المنتجات الزراعية على الشهادة من الحجر للسماح للتصدير.





وأشار إلي أن الحجر الزراعى لم يتوقف عن فحص الشحنات المطلوب تصديرها ، أما أهم المعوقات التى واجهتنا فهى أن تكون إحدى الدول مغلقة بحرا وجوا أمام الاستيراد ، وهذا ليس بأيدينا .