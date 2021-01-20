سياسي محنك.. مصطفى جودة: بايدن محب لمصر ويعرف وزنها.. فيديو

قال الدكتور مصطفى جودة رئيس جامعة العاصمة الدولية، إن يوم اقتحام الأمريكيين للكونجرس؛ هو يوم مخزي بالنسبة لهم، خاصة أن هذا المكان هو الجهاز التنفيذي لأمريكا والتي تحكم العالم من خلاله، مؤكدا ان نجاح ترامب عام 2016 لم يتوقعه أحد.





مصطفى جودة خلال لقائه في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ،: ترامب حاول استغلال فساد هيلاري كلينتون عندما ترشحت ضده للرئاسة الأمريكية، لافتا الى ان مصير الانتخابات في أمريكا مقرون بتصويت المواطنين في ضواحي امريكا وهم يسمون المستقلين . وأضافمصطفىلقائهعلىقناةضدهالأمريكية،الىأمريكاالمواطنين



