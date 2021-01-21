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برلمان

الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.. تعرف على اختصاصات لجان الزراعة والنقل بمجلس النواب

الخميس 21/يناير/2021 - 05:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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سماح أنور

نصت  المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس علي أن : تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المختلفة، والبالغ عددها 25 لجنة.

 

وينشر "صدي البلد"، اختصاصات لجنتي الزراعة والأمن الغذائي و النقل والمواصلات في السطور التالية :

لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والإنتاج الحيواني:

1 - الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسى والافقي

2 - الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.        

3 -الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.

4 – نهر النيل و الرى والصرف.

5 - النهوض بالريف والقرى المصرية والعمال الزراعيين. والفلاحيين والصيادين

6- حماية الرقعة الزراعية وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي والري.

 

لجنة النقل والمواصلات :

1 - النقل البرى.   

2 - النقل البحرى والنهرى.

 3 - قناة السويس

.4 - الموانئ والطرق والكبارى.

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