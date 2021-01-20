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أبرز تصريحات وزير التعليم فى بيانه أمام البرلمان اليوم..فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:30 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم بالبرلمان
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محمود محسن
القى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا أمام مجلس النواب، اليوم، الأربعاء، عرض خلاله حجم الإنجازات والموقف التنفيذي لخطة الوزارة، إضافة إلى الخطط المستقبلية.


وتحدث "شوقي" عن نظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدًا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام عادل.


وأعلن وزير التربية والتعليم، حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة، العام المقبل، موضحا أن ذلك جاء بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.


وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي داخل مجلس النواب:
- نظام امتحانات الثانوية العامة سيتم بشكل إلكتروني بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشري
- حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة
- الغش والتسريب سيكون مستحيلا وفقا لهذا النظام
- سنهدم معبد التعليم الفني ونقدم تعليمًا جديدًا
-  أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021 في يد وزارة المالية
- دراسة حاليًا لمسألة التخصصات في التعليم الفني وإعادة النظر فيها
- طلاب التعليم الفني اللي هيتخرجوا يونيو المقبل سيبدأ الواحد منهم بمرتب 5 آلاف جنيه شهريًا
- طلبات أعضاء مجلس النواب تجاوزت المليون طلب منهم خلال 3 سنوات
- عملنا لكل نائب حساب ببنك المعرفة
- 800 ألف طفل ينضمون سنويا لمنظومة التعليم
- أجرينا 10 ملايين امتحان على الشبكات ونجحت فيها مصر
- عملنا على بناء نظام تعليمي جديد يستغرق 10 سنوات
- ارتفاع تصنيف مصر 23 درجة في تصنيف المعرفة
- دول عربية طالبت مصر باعتماد مناهج التعليم المصري لديها
- 130 مليار جنيه تحل مشكلة الكثافة في الفصول
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