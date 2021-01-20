محافظ الشرقية يأمر بتوفير تروسيكل لسيدة من ذوي الهمم.. تفاصيل

قال الإعلامي رامي رضوان، إن السيدة سامية عبد اللطيف من ذوي القدرات الخاصة تعاني من ظروف معيشية قاسية، وتقوم بتأجير تروسيكل لتوفير الأنابيب لاهالي منطقتها بحثا عن مصدر رزق لها، ومطلبها الوحيد توفير تروسيكل للحصول مصدر دخل.





وأضاف رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "أشكر محافظ الشرقية لأنه استقبل السيدة سامية عبد اللطيف ووفر لها تروسيكل وكلف بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص التروسيكل وتوفير كافة احتياجات السيدة سامية وقرر المحافظ توفير إعانة مالية لها وحصولها على مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي".





من جانبه قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هذه السيدة عظيمة ومكافحة وتتحدى الظروف وقررنا توفير تروسيكل لها وصرف إعانة مالية لها.





وأضاف ممدوح غراب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"،:" وفرنا لها مساعدة مالية لشراء الأنابيب كي تتمكن من توفير مصدر رزق لها ".





وتابع غراب:" السيدة سامية لم تطلب اي شيء وكانت سعيدة وكانت تتسم بالقناعة والرضا ولم تتوقع الاهتمام بها".



