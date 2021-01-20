عماد أبو الدهب: تطوير المناهج الدراسية يتم باستمرار كل 5 سنوات

طالب أعضاء البرلمان وزير التعليم الدكتور خالد عبد الغفار بإعلان معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات والجامعات، حيث إن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين ، كما تمت المطالبة أيضا بتطوير الكتب الجامعية لمواكبة التطور وسوق العمل.





وفى هذا الإطار وقد صرح الدكتور عماد ابو الدهب بأنه بشأن تطوير المناهج فإن الجامعات تعمل باستمرار على تشكيل لجان لمراجعة مناهج الكليات وجعلها مواكبة لسوق العمل والتطور المحيط كل فترة 5 سنوات .





وكان قد طالب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرًا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، ما يؤكد أن الاختيار يتم وفقًا لأهواء شخصية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها في العامين الماضيين.





وانتقد "البياضي"، عدم تحديد مواعيد مقابلات للمعيدين المتقدمين للعمل في الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها الفترة الأخيرة والإعلان عن استقبال طلبات العمل بها كمعيدين.



