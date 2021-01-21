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سيارات

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 09:01 ص
تبدأ من 297 ألف جنيه
تبدأ من 297 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021
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صبري طلبه
تمكنت شركة رينو الفرنسية من تعزيز تواجدها داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية، وذلك عبر العديد من الاصدارات المختلفة والتي تنوعت بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، و فئة الهاتشباك، و الكروس أوفر، و أيضا نماذج السيدان، و لعل من أشهر هذه الاصدارات هي السيارة رينو ميجان وذلك نظرًا لتاريخها الممتد، و أيضا لما تحتويه من باقات مختلفة من التجهيزات و القدرات الفنية.

قدمت السيارة الفرنسية رينو ميجان موديل 2021 بنسختين مختلفتين من المحركات، حيث جاء الأول بسعة 1600 سي سي، و قادر على انتاج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT.

بينما حصل الاصدار الثاني على محرك سعة 1200 سي سي "تيربو" مزدوج، يستطيع أن يولد قوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي EDC مكون من 7 سرعات.

تمتعت رينو ميجان موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام Hill Start Assist، ونظام إيموبليزر لحماية السيارة ضد السرقة.

بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، وذلك للمساعدة على اصطفاف السيارة بشكل مثالي، كما تمتعت أيضا بحزمة من التجهيزات مثل مثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط.

و ضمت أيضًا مقود حركة مزود بالعديد من أنظمة التحكم، وتكييف هواء، وفتحة سقف كهربائية، و مصابيح أنسيابية تعمل بتقنية LED، و عجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو ميجان موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل E2 2021محرك 1600 سي سي بسعر 279  ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل E2+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 329 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديلE3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 348 ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك  موديل E3+ 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 389 ألف جنيه.
تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور
تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور
تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور
تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور
تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور
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