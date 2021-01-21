نوعان للاختبارات.. تربية نوعية عين شمس: طرح بنوك الأسئلة عبر المنصات التعليمية لتدريب الطلاب على الامتحانات

قال الدكتور "أسامة السيد" عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الكلية تستعد لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب الإنتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي





كما اوضح " السيد " خلال تصريحاته لـ موقع دى البلد ، أن الكلية قد رفعت كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمة لبدء أستعداد الطلاب للإختبارات ، لافتًا الي أستخدام نوعين من الأختبارات الأول المقالى والأخر البابل شيت والإعتماد علي التصحيح الإلكترونى





وأكد عميد تربية نوعية عين شمس على تدريب الطلاب علي الإختبارات وذلك عبر طرح بنوك الأسئلة عبر المنصات التعليمة الإلكترونية ، مشددًا علي إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد إنتشار عدوى فيروس كورونا للحفاظ علي صحة الطلاب





ويذكر أنه قال الدكتور " أسامه السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس في تصريحات سابقة له ، إن الكلية قد انتهت من أداء الاختبارات العملية منذ نهاية شهر ديسمبر قبل قرار التأجيل من مجلس الوزراء وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.









وأوضح" السيد " خلال تصريحاته لـموقع صدى البلد، أن الكلية لديها غرفة عزل صحى للتعامل مع الطلاب في حالة شعور الطالب بأى عرض من أعراض كورونا ولكن خارج الحرم الجامعي بجانب الباب الرئيسى للكلية لضمان عدم نقل العدوى بين الطلاب وأعضاء هئية التدريس ، لافتًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب بالمداخل الرئيسة للطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية قبل الدخول إلى الحرم الجامعى من قبل الأمن الجامعى.





وأكد عميد الكلية علي تحويل الطالب الى مستشفى الدمرداش الخاصة بالطلبة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أداء التحليلات والكشف لضمان سلامة الطالب ، مشيرًا أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا يؤجل له الأختبار علي الفور على أن يحدد معاد أخر بعد شفاءه.





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