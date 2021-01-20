عضو المجلس الاستشاري لترامب يكشف أبرز التحديات أمام بايدن

قال "جبريال صوما" عضو المجلس الاستشارى للرئيس الأسبق ترامب إن طبيعة الولايات المتحدة ،هى بلد مؤسسات وليست بلد أشخاص وهذا ما يجعلها دائما قوية.





وعقب "صوما" خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب ببرنامج ورقة و قلم المذاع على فضائية "Ten” على تنصيب بايدن اليوم، قائلًا "نحترم قرار الشعب الأمريكي ورئاسة بايدن ونأمل له النجاح فى خدمة الولايات المتحدة الأمريكية وخدمة العالم .





وأضاف أن هناك العديد من التحديات أمام الرئيس الأمريكي "جو بايدن" فيما يتعلق بجائحة كورونا التى لم تهدد فقط أمريكا بل العالم بأجمعه، موضحًا أنه أكثر من ٤٠٠ ألف أمريكي توفوا حتى الآن.





وتابع "صوما " أن هناك أيضًا تحديات سياسية أمام "بايدن" بالنسبة لدولة الصين، وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط خاصة إيران فى مسألة الصورايخ النووية.





ولفت "صوما" إلى أن سياسة ترامب كانت ناجحة على الصعيد الاقتصادي والوبائي، موضحًا أن "أدنى مستويات البطالة على مستوي الولايات المتحدة شاهدناها فى فترة رئاسة "ترامب" وأيضًا الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وهو الرئيس الوحيد الذي تمكن من الوقوف أمام تهديدات الصين من الناحية التجارية والأمنية" .



