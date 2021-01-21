آداب القاهرة تطبق غرامة مالية على طلاب برامج الساعات المعتمدة.. في هذه الحالة

أكد مصدر مسؤول بكلية الاداب جامعة القاهرة ، على أن الكلية سوف تقوم بتطبيق الغرامة على طلاب برامج الساعات المعتمدة فى حين عدم دفع المصروفات.





وأضاف المصدر، أن نسبة الغرامة ستكون ١٠٪؜ بدءًا من يوم الاحد ٢٤ حتى يوم السبت ٣٠ من يناير الجاري وسوف تزيد الغرامة الى ٢٥ ٪؜ بدءًا من يوم الاحد ٣١ من يناير.





وكان قد كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية اداب القاهرة ، عن طريقة تواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس بعد أن تم تحويل الدراسة أونلاين.





وقال الدكتور شريف كامل، خلال تصريح لصدى البلد، إن الطلاب يمكنهم التواصل مع الأساتذة الكترونيا عن طريق blackboard لـ جامعة القاهرة ، بالإضافة الي المحتوى العلمي المرفوع علي منصة التعليم يمكن الرجوع اليه مرة أخرى.







