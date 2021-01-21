بعد قرارات مجلس الوزراء بتجديدها.. برلمانية تكشف هدف الدولة من دعم المزارع السمكية





علّقت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، على بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات من تجديد وايجار للمزارع السمكية ، قائلة " مصر تعد من أولى الدول في انتاج الأسماك".





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن مصر تعد من أولى الدول على مستوى إفريقيا فى إنتاج أسماك المزارع مما يؤكد ما تقوم بيها الدولة من انجازات في هذا المجال، لافتًا إلى أن الدولة تتجه فقط لاستيراد الأسماك التي لايمكن إنتاجها بسبب الظروف الجوية".





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية تولت اهتمام كبير بالقطاع الحيوي نظرًا لأنه يعد من أهم مصادر البروتينات التي يحتاجها المواطنين، منوهة على أن القيادة السياسية تسعى لتوفير كافة متطلبات المواطنين من خلال تحقيق الآمن الغذائي لهم.





يذكر أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الموافقة على عدة إجراءات للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية من البحيرات.





حيث تمت الموافقة على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة استبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقًا لخطة الدولة لتطوير البحيرات وعدم تجديدها.



