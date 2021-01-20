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طارق فهمي: الإدارة الأمريكية عائدة لقيادة العالم بصورة أو بأخرى.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:02 م
بايدن
بايدن
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن اليوم هو يوم فارق في الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبارات متعلقة بما دار في العملية الانتخابية والمشاحنات التي عمت الأوساط الأمريكية.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج خبر اليوم المذاع علي قناه اون اى، : الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مرحلة جديدة مع الرئيس بايدن ولكن هذه المرحلة الجديدة سيكون بها حالة من الاستقطاب حتي اشعار آخر مرتبط بآليات تعامل الرئيس بايدن، وهذا بصرف النظر عن الخطاب الذي قدمه للعالم واعادة التذكير من خلاله على أولويات الولايات المتحدة.

وأوضح طارق فهمي ، ان الادارة الامريكية تقول اننا عائدون الي قيادة العالم بصورة او بأخرى وهذا ما اتضح خلال خطاب بايدن التصالحي  والتوافقي مع الشعب الأمريكي .
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