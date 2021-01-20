طارق فهمي: الإدارة الأمريكية عائدة لقيادة العالم بصورة أو بأخرى.. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن اليوم هو يوم فارق في الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبارات متعلقة بما دار في العملية الانتخابية والمشاحنات التي عمت الأوساط الأمريكية.





وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج خبر اليوم المذاع علي قناه اون اى، : الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مرحلة جديدة مع الرئيس بايدن ولكن هذه المرحلة الجديدة سيكون بها حالة من الاستقطاب حتي اشعار آخر مرتبط ب آليات تعامل الرئيس بايدن، وهذا بصرف النظر عن الخطاب الذي قدمه للعالم واعادة التذكير من خلاله على أولويات الولايات المتحدة.



