حبس إفريقي لحيازته توكيل مزور بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس أفريقي الجنسية، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة توكيلات مزورة بهدف بيع شقة سكنية بمدينة الشروق.





وامرت جهات التحقيق باستدعاء شخص أخر زعم المتهم بتحصله على التوكيلات المزورة منه، لسماع أقواله حول الاتهامات.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها، وارسال التوكيلات المزورة إلى وحدة التزييف فى مصلحة الطب الشرعي لفحصها.





و ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض علي أفريقي الجنسية بحوزته توكيل مزور.





وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها اعتزام احد الأشخاص التقدم إلى مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة نصر أول وبحوزته توكيل مزور .





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديده وضبطه وتبين انه سودانى الجنسية ومقيم ـ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وعُثر بحوزته على توكيلات وجميعهم مزورين .





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بتحصله علي المضبوطات من المدعو / ع ع م ص بقصد التصرف بالبيع في الشقة خفير دائرة قسم شرطة الشروق نظير مبلغ مالي أربعمائة وخمسون ألف جنيه وعدم علمه بكونها مزورة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.



