ضبط طن أسماك مدخنة فاسدة بالغربية



واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1,25 طن أسماك مدخنة "رنجة" – ملح طعام") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص) بمحافظة الغربية .





وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.