بأسلوب إلقاء الشطة.. حبس عاطلين سرقا توك توك في الزيتون

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مركبة توك توك بمنطقة الزيتون بأسلوب "إلقاء الشطة" على وجه السائق.
وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، والمتهمين، واعداد تقرير مفصل عنهما.
وكانت الاطواف الأمنية بالقاهرة قد تمكنت ، من ضبط عاطلين سرقا توك توك بالزيتون بأسلوب " إلقاء الشطه " .
وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون، بشارع محطة الزيتون دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما كيس يحوي كمية من مسحوق الشطة وسلاح أبيض " كتر " عقب قيامهما بسرقة " توك توك " كرهًا عن قائدها وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة باستخدام المضبوطات حوزتهما.
بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك " بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوي استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه , والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها , والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما .
بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.