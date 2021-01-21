بأسلوب إلقاء الشطة.. حبس عاطلين سرقا توك توك في الزيتون

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مركبة توك توك بمنطقة الزيتون بأسلوب "إلقاء الشطة" على وجه السائق.





وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث ، بالتحري عن الواقعة ، والمتهمين ، واعداد تقرير مفصل عنهما.





وكانت الاطواف الأمنية بالقاهرة قد تمكنت ، من ضبط عاطلين سرقا توك توك بالزيتون بأسلوب " إلقاء الشطه " .





وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون، بشارع محطة الزيتون دائرة القسم تمكنوا من ضبط عاطلين وبحوزتهما كيس يحوي كمية من مسحوق الشطة وسلاح أبيض " كتر " عقب قيامهما بسرقة " توك توك " كرهًا عن قائدها وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة باستخدام المضبوطات حوزتهما.





بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك " بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوي استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه , والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها , والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما .



