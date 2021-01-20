وفاة والدة الفنان السعودي راشد الماجد

أعلنت النجمة أصالة وفاة والدة الفنان السعودى راشد الماجد اليوم الأربعاء منذ دقائق .





وكتبت أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" أتقدّم بخالص عزائي لأخي والصّديق الغالي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله وغفر لها وأسكنها جنّته .. ولكمّ الصّبر والسّلوان ورحمة يمسح الله بها على قلوب أحبّته".





من جهة أخرى، قرّر المطرب راشد الماجد طرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.





الأغنية من ألحان: سايد، كلمات: أنور المشيري، توزيع: محمد صالح، وتريات: هشام مصطفى، صولو كمان: محمود سرور، عود: صادق جعفر، ناي: وسام خصاف، قانون: عمر زياد، جيتارات: روكيت، إيقاعات: صفاء غريب، هندسة صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد، تصميم فيديو: محمود الحسن، متابعة وتنسيق: حسن طالب، إشراف عام: عبد الله بن ياقوت.